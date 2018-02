Un titolo così meriterebbe subito una spiegazione, visto che è appena approdato in neroverde Babacar, e Politano, malgrado tutto, è rimasto al servizio di Iachini. Se fosse una provocazione, e in parte lo è anche, lo ammetto, dovrei effettivamente giustificarmi con una valida argomentazione. Il problema è che si tratta di un dato di fatto: stante lo 0-0 di ieri tra Sassuolo e Cagliari, il Benevento, che pure ha perso nel posticipo 5-2 contro la Roma, ha superato nella classifica dei gol realizzati la formazione emiliana, ferma a 14 segnature. Ora questa particolare toplist al contrario è così composta: Sassuolo 14, Benevento 15, Crotone e Genoa 19, Chievo 21, Hellas Verona e Cagliari 22, Spal 23, Bologna 29 e via dicendo fino alla Juventus a quota 61 gol fatti (ma anche qui c'è lo zampino del Sassuolo, per così dire.. gli estremi si toccano).



Insomma, il dato sembrerebbe allarmante. Per risollevarci il morale, incrociamolo a quello dei gol subìti. Vien da spararsi un colpo. Il Sassuolo è al quarto posto, insieme al Chievo e al Crotone, con la bellezza di 41 palloni raccolti nel sacco senza gioia. E qui il 7-0 di Torino falsa un po' tutto però. Ma perché poi le disfatte del Sassuolo dovrebbero valere meno rispetto a quelle che prendono gli altri?



La situazione è critica, dunque, anche perché il Crotone si è rifatto sotto (21 punti) pareggiando con l'Atalanta, mentre il Genoa ha preso il volo con due vittorie consecutive (Lazio! e Chievoverona) e ha raggiunto il Bologna a quota 27. Il Sassuolo vegeta a 23, e ciononostante ha superato il Chievo fermo a 22. C'è di bello che il Milan ha fatto il suo dovere con la Spal vincendo 0-4. Ma.. Basta piangersi addosso!



I dati di fatto a volte non coincidono con la verità. Per il momento non si segna un granché, va bene, però bisogna pur attendere un pochino che si ambienti Babacar, che trovi la condizione giusta. Bisogna servirlo anche un po' meglio, a dir il vero. E non parlo solo dell'occasionissima sprecata a inizio ripresa da Berardi, che poteva passargli il pallone invece di tirare alle stelle. Penso sempre a Berardi, sempre nella ripresa, quando ha provato a imbucare un pallone in area per El Khouma. Un passaggio facile e decisivo, sbagliato non si sa perché. Servirà aggiustare la mira già da domenica in un altro scontro diretto importantissimo: Bologna-Sassuolo. Occorre tornare a fare tre punti, visto che la domenica dopo arriva la Lazio al Mapei.