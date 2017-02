Ricordiamo tutti la partita d'andata, ricorderemo ancor di più il ritorno. Sassuolo-Milan (0-1), oggi, è stata semplicemente inaccettabile. Imbarazzante, il numero di errori commessi dall'arbitro Calvarese ai danni dei neroverdi. Per questo motivo, trascureremo volontariamente qualsiasi riferimento tecnico al match, comunque avvincente ed equilibrato, al fine di elencare esclusivamente e commentare con chiarezza i 5 torti subiti dalla squadra emiliana. Procederemo dunque per "fischiate imbarazzanti".



Fischiata imbarazzante numero 1: Vangioni, in ritardo sul pallone, atterra in area Berardi in scivolata. Dalle immagini è evidente come l'attaccante calabrese tocchi per primo il pallone e venga steso in un secondo momento. Particolarità della fischiata imbarazzante numero 1 è che genera un sottoerrore come suo corollario, ovvero il giallo per simulazione alzato sulla faccia incredula di Berardi. Ma siamo soltanto all'ottavo minuto.



Tra questo e il prossimo fischio memorabile di Calvarese, va detto che il Sassuolo fallisce un rigore al 12'. Berardi calcia fuori, il Milan tira un sospiro di sollievo. Sì, stavolta Calvarese ci aveva visto giusto.



Fischiata imbarazzante numero 2: tradito forse dalla prospettiva, forse dall'impulso di compensazione, l'arbitro concede un rigore al Milan, scambiando il calcio a vuoto di Aquilani (perché di questo si tratta) con un contatto ai danni di Bertolacci. Anche qui, naturalmente, scatta l'ammonizione. Vedete come siamo stati generosi a parlare di 5 torti..



Fischiata imbarazzante numero 3: è quella che Calvarese non ha fatto, quando Bacca ha trasformato il calcio di rigore colpendo il pallone prima col destro e poi col sinistro, perché scivolato al momento di calciare. Il secondo tocco, involontario ma decisivo, ha messo fuori gioco Consigli che aveva intuito l'angolo. Sarebbe un'irregolarità, questa, bisognerebbe annullare il gol e dare punizione alla squadra avversaria, ma Calvarese, nonostante le accese proteste dei giocatori del Sassuolo, decide di indicare il centrocampo.



Fischiata imbarazzante numero 4, la mia preferita: al 48' il Milan si abbassa in fase di possesso, pressato dal Sassuolo. Addirittura Aquilani costringe Sosa a entrare palla al piede nella sua area. Qui el Principito cincischia, e il regista neroverde gli soffia il pallone, nel mentre Politano comincia a tagliare alle spalle dei due, verso la porta. Aquilani lo vede con la coda dell'occhio e tenta l'unica giocata possibile per metterlo in porta nella maniera più rapida: il colpo di tacco. Peccato che a rovinare l'assist si frapponga lo stesso Sosa. Ma con la mano. Sentirete dire che non c'è volontarietà, che la distanza è ravvicinata.. Tutti sofismi. Rispetto al danno procurato, alla consapevolezza della pericolosità del movimento di Politano percepito da Sosa, queste scusanti sono improponibili.



L'ultima fischiata imbarazzante, la svista più clamorosa, è la numero 5, cioè un'altra non fischiata: Politano con un balzo anticipa in area Paletta che, ormai intenzionato a colpire il pallone, gli sferra un rinvio potenziale sullo stinco. Per l'arbitro, è tutto regolarissimo. Tant'è vero che i rossoneri partono pure in contropiede, e se Pellegrini non fosse entrato duro sul portatore di palla, all'altezza della propria trequarti, e in segno di protesta, sarebbero arrivati pure in porta. Con un fallaccio del genere, volete che Pellegrini non sia stato ammonito? Ammonizione netta.