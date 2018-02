"La strategia del Napoli di snobbare l'Europa sta pagando? Quindi il turnover va bene solo in Europa e in Italia non si può fare? - replica polemico Savoldi, contrariato per le critiche piovute addosso all'Atalanta e a Gasperini -. Ognuno ha il diritto di scegliere i propri obiettivi. 4 riserve vanno bene, ma 9 no? L'Atalanta ha vinto a Napoli il 2 gennaio la semifinale di Coppa Italia con sette giocatori in meno rispetto alla partita col Cagliari di 4 giorni prima, nella quale aveva perso 1-0 in casa. Quindi questa è una cosa che l'Atalanta sta sempre facendo, perchè è la squadra che ha turnato più giocatori. Gosens, Castagne, Spinazzola e Hateboer, hanno le stesse presenze, dove Palomino ha le stesse presenze di Spinazzola. Il problema è che ieri l'Atalanta doveva giocare con la Juve, allora tutta Italia quando c'è la Juve di mezzo insorge. Il problema è che quelli che ieri hanno parlato non si sono resi conto che Gollini, Palomino, Mancini, hanno giocato anche la settimana prima con la Sampdoria. Non se n'è accorto nessuno. Quello che ieri non era titolare, Cornelius, è quello... chiedetelo ai giallorossi se era titolare a Roma: ha fatto uno dei due gol della qualificazione. Il concetto di titolare quindi va un attimino spiegato".