Italia ma non solo.



L'esclusione della nazionale azzurra dai mondiali di Russia 2018 non è l'unica defaillance clamorosa in vista dei prossimi campionati iridati. Sul divano di chi guarderà la Coppa del Mondo da casa ci sarà infatti spazio anche per Olanda, Stati Uniti, Cile, Serbia, Turchia e Camerun, tanto per citare solo le eliminate più eccellenti.



Una lista talmente nobile che qualcuno negli Usa ha pensato di organizzare per il prossimo giugno un torneo parallelo al Mondiale riservato proprio alle più famose nazionali escluse dalla corsa alla coppa dorata disegnata da Silvio Gazzaniga.

Un'idea che ha fatto rapidamente il giro del globo, tanto che oggi arrivano già le prime candidature di città disposte ad ospitare l'insolito evento.



Tra questi figura anche Savona. Evidentemente alla ricerca di un forte richiamo di visibilità, l'assessore allo Sport e alle manifestazioni del Comune ligure, Maurizio Scaramuzza, ha colto subito la palla al balzo. "Come tutti gli italiani - ha detto il delegato all'Ansa - ho tifato la Nazionale fino all'ultimo minuto, sperando fino al fischio finale in un gol degli azzurri, magari del nostro concittadino El Shaarawy, e in un miracolo che purtroppo non si è verificato. Un'estate senza l'Italia ai Mondiali non l'avremmo mai immaginata: per questo proponiamo un torneo aperto a tutte le Nazionali che non sono riuscite a qualificarsi, come Italia, Olanda, Stati Uniti, Cile e tutte le altre altre".



Ma non fatelo sapere a Giampiero Ventura, che essendo originario di Sestri Ponente, meno di sessanta chilometri da Savona, potrebbe decidere di guidare ancora gli Azzurri ad un tiro di schioppo da casa...