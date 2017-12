Elias Spaltro, genovese classe '99 è ufficialmente un nuovo giocatore del Savona. Attaccante che può essere utilizzato su tutto il fronte offensivo, fa della fantasia e della velocità la sue armi in più. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, fino alla Primavera, è passato per qualche mese a Bogliasco per poi mettersi in evidenza nella scorsa Stagione con i Juniores Nazionali del Sestri Levante che proprio per questo gli hanno fatto fare il salto di categoria in Serie D, dove ha accumulato sino ad oggi, 9 presenze e 2 gol in campionato e altre 2 reti in Coppa Italia. Spaltro sarà già a disposizione dello Staff da domani alla ripresa degli allenamenti e in serata sarà presente alla cena natalizia della squadra alla presenza di tutta la dirigenza.