Riccardo Scamacca, ultimo acquisto del Sassuolo, ha parlato al sito ufficiale del club emiliano del suo arrivo in neroverde: ''Chi è Scamacca? Un ragazzo che viene dalla periferia di Roma. Ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni, sempre con il sogno di arrivare tra i grandi. Ho fatto una grandissima esperienza nelle giovanili della Roma, che mi ha aiutato nel mio percorso di crescita. La scelta di andare in Olanda? Sentivo che avevo delle lacune, degli aspetti da migliorare. Lì il calcio è molto diverso, niente tattica, più tecnico e offensivo, senza pressioni. Anche gli allenamenti sono differenti, tutto si svolge con la palla. E poi sono maturato come uomo: ho imparato a comportarmi con le persone, sono partito che sapevo solo l'italiano, ora so tre lingue. Appena è arrivata la chiamata del Sassuolo non ci ho pensato due volte a dire di sì. Nella squadra Primavera sono stato accolto bene dall'allenatore Mandelli. Spero di esordire con un bel gol alla prima. Il Sassuolo dei grandi? Mi piace perché gioca molto bene. A maggio sarò felice se avrò dato tutto me stesso e se sarò riuscito ad esordire in serie A''.