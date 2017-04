Il calcio non ha confini, neanche nella capacità dei propri tifosi di creare scandali e vergogna a livello mondiale. Stavolta è toccato all'Ucraina dove, nel corso della sfida importantissima fra Dinamo Kiev e Shakthar Donetsk la scena è stata strappata dalle due curve, rivali da tempo, ma vicine nel mettere in scena l'ennesimo spettacolo raccapricciante.



INSULTI RAZZIALI - All'Olimpiyskiy Stadium di Kiev, lo stadio della Dinamo Kiev, la frangia più calda dei sostenitori hanno scelto di attaccare duramente i rivali dello Shakthar attaccando la scelta di avere fra le proprie fila numerosi giocatori brasiliani e di colore per la precisione. Di fatto l'insulto diretto è di stampo razziale, ma le modalità superano ogni limite. Di fatto l'iniziativa programmata da tempo attraverso i social network con l'hashtag #whitefrenzy prevedeva l'ingresso in curva muniti di cappucci bianchi in stile Ku Klux Klan e la presenza di un grande striscione con la scritta "100% bianchi".



LO SHAKTHAR? SVASTICHE E MASCHERE DI HITLER - Anche i tifosi dello Shakthar non sono però stati da meno. Nella curva della società di Donetsk c'è comunque una forte corrente neonazista e non è un caso che nel corso dell'incontro diversi sostenitori siano stati immortalati con la maschera di Hitler e svastiche disegnate su bandiere e magliette.