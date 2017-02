Un tentativo di corruzione a base di pomodoro, mozzarella e basilico. E' accaduto in Lombardia, per la precisione in provincia di Brescia. Un dirigente di calcio giovanile è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per aver offerto al direttore di gara "una esigua somma di denaro per 'mangiarsi una pizza'", nel tentativo di indurre l'arbitro a rinviare una partita. Il motivo? Le condizioni del terreno di gioco. Secondo il dirigente, infatti, il campo era impraticabile a causa del maltempo.



I FATTI - L'episodio risale allo scorso turno del campionato Juniores Regionale valido per la regione Lombardia. Il verdetto del Giudice Sportivo è stato diramato ieri pomeriggio. Sul campo del San Giovanni Bosco Bienno - si legge su L'Eco di Bergamo - si doveva giocare la gara tra i padroni di casa e i bergamaschi dello Zanica. Il terreno di gioco, però, era in pessime condizioni a causa delle copiose piogge. Il dirigente di casa, per evitare che la partita venisse giocata in una situazione ai limiti della regolabilità, tentato di corrompere l'arbitro in diversi modi. Prima ha effettuato un sopralluogo sul terreno di gioco con l'arbitro, poi - nello spogliatoio e lontano da occhi indiscreti - ha messo sul tavolo dell'arbitro un'esigua somma di euro (non è stata specificata la cifra esatta) per "andare a mangiarsi una pizza". L'arbitro ha prontamente rifiutato l'offerta e ha restituito il denaro al dirigente.



SQUALIFICA - Il direttore di gara - dopo aver attentamente valutato le condizioni del terreno di gioco - ha optato per il rinvio della partita. L'offerta in denaro, dunque, è stata rifiutata, ma la gara tra San Giovanni Bosco Bienno e Zanica effettivamente non si è disputata. Quanto accaduto, però, è stato riportato in modo meticoloso dall'arbitro sul referto di gara. Il dirigente della squadra di casa è stato squalificato per cinque mesi (fino al 5 luglio) per questo comportamento ingenuo e censurabile.