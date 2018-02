Wanda Nara e Mauro Icardi si difendono ed espongono denuncia a tutela della propria reputazione. A darne notizia è la moglie dell’attaccante nerazzurro mediante un tweet dal proprio profilo ufficiale, dove si specifica come la coppia abbia preso provvedimenti contro le testate giornalistiche che hanno «raccontato di un presunto ed assolutamente inesistente “scandalo sessuale in casa Inter”, nonché di botte e tradimenti».



Una vicenda che ha iniziato a prendere il largo mediante un audio circolato in modo virale su Whatsapp e mediante la querela, Mauro Icardi e Wanda Nara intendono tutelarsi anche su questo fronte: «Analoghe denunce-querele sono state depositate per ottenere l’accertamento della responsabilità penale di coloro i quali hanno prodotto e diffuso su Whatsapp l’audio. Si intende così tutelare e difendere il buon nome dei Sigg.ri Icardi Mauro e Nara Wanda, coniugi, genitori e professionisti affermati».