La doppietta nel Clasico lancia Lionel Messi alla conquista della Scarpa d'Oro 2017. Questa la classifica dei migliori dieci finora:



1) Lionel Messi (Barcellona): 62 punti (31 gol in 29 partite)

2) Bas Dost (Sporting Lisbona): 56 punti (28 gol in 27 partite)

3) Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund): 54 punti (27 gol in 28 partite)

4) Robert Lewandowski (Bayern Monaco): 52 punti (26 gol in 29 partite)

5) Edin Dzeko (Roma): 50 punti (25 gol in 32 partite)

6) Andrea Belotti (Torino): 50 punti (25 gol in 30 partite)

7) Luis Suarez (Barcellona): 48 punti (24 gol in 31 partite)

8) Mauro Icardi (Inter): 48 punti (24 gol in 31 partite)

9) Romelu Lukaku (Everton): 48 punti (24 gol in 33 partite)

10) Edinson Cavani (PSG): 46.5 punti (31 gol in 32 partite)