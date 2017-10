Dopo la settima giornata di Serie A e dei principali campionati europei, è stata stilata come di consueto la classifica dei giocatori in lizza per la Scarpa d'Oro. Ci sono Messi e Dybala, vicinissimi, ma c'è anche Ciro Immobile, che in questo inizio stagione sta stupendo tutti a suon di gol.



1) 25: Albert Prosa (FCI Tallinn, EST -25 gol x 1,0)

2) 24: Radamel Falcao (Monaco, FRA - 12 golx 2,0)

3) 22: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 11 gol x 2,0)

3) 22: Rauno Sappinen (Flora Tallinn, EST - 22 gol x 1,0)

3) 22: Gerard Gohou (Kairat Almaty, KAZ - 22 gol x 1,0)

6) 21: Mikhail Gordeichuk (BATE Borisov, BLR - 14 gol x 1,5)

6) 21: Magnus Eriksson (Djurgården, SWE - 14 gol x 1,5)

8) 20: Paulo Dybala (Juventus, ITA - 10 gol x 2,0)

8) 20: Seán Maguire (Cork City, IRL - 20 gol x 2,0)

10) 19: Andri Rúnar Bjarnason (Grindavík, ISL - 19 gol x 1,0)

11) 18: Ciro Immobile (Lazio, ITA - 9 gol x 2,0)

11) 18: Igor Angulo (Górnik Zabrze - 12 gol x 1,5)

11) 18: Karl Holmberg (Norrköping, SWE - 12 gol x 1,5)

11) 18: Rimo Hunt (Levadia Tallinn, EST - 18 gol x 1,0)

11) 18: Aleksandr Volkov (Sillamäe, EST - 18 gol x 1,0)

16) 17: Ohi Omoijuanfo (Stabæk, NOR - 17 gol x 1,0)

17) 16,5: Pawel Savitskiy (Neman Grodno, BLR - 11 gol x 1,5)

17) 16,5: Yegor Zubovich /Torpedo Zhodino, BLR - 11 gol x 1,5)

19) 16: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, GER - 8 gol x 2,0)

19) 16: Robert Lewandowski (Bayern Monaco, GER - 8 gol x 2,0)

19) 16: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 8 gol x 2,0)

19) 16: David McMillan (Dundalk, IRL - 16 gol x 1,0)

19) 16: Zakaria Beglarishvili (Flora Tallinn, EST - 16 gol x 1,0)

19) 16: Joao Morelli (Levadia Tallinn, EST - 16 gol x 1,0)