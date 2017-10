La classifica della Scarpa d'Oro ESM parla italiano: in vetta, questa settimana, c'è un giocatore che milita in Serie A e che sta viaggiando alla spaventosa media di oltre un gol a partita da inizio stagione. Come scrive Uefa.com Immobile è andato a bersaglio domenica nel successo 5-1 dei Biancocelesti sul Benevento, portando così il suo bottino stagionale a 14 reti in 11 partite di campionato. Cifre spaventose, che gli hanno permesso di arrampicarsi in cima alla classifica dei migliori marcatori europei in assoluta solitudine a quota 28 punti.



Alle sue spalle ci sono Albert Prosa dell'FCI Tallinn e Rauno Sappinen del Flora Tallinn, che però hanno dalla loro 35 gare giocate e 27 gol complessivi. Radamel Falcao, che non è sceso in campo nel weekend, resiste a quota 26, ma è tallonato da Lionel Messi, salito a 24 grazie al gol segnato contro l'Athletic Bilbao sabato. In top-ten c'è spazio per Paulo Dybala della Juventus e Mauro Icardi dell'Inter, entrambi a quota 22 insieme a Edinson Cavani del Paris Saint-Germain.



1) 28: Ciro Immobile (Lazio, ITA - 14 gol x 2,0)

2) 27: Albert Prosa (FCI Tallinn, EST - 27 gol x 1,0)

2) 27: Rauno Sappinen (Flora Tallinn, EST - 27 gol x 1,0)

4) 26: Radamel Falcao (Monaco, FRA - 13 gol x 2,0)

5) 24: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 12 gol x 2,0)

6) 22,5: Mikhail Gordeichuk (BATE Borisov, BLR - 15 gol x 1,5)

7) 23: Gerard Gohou (Kairat Almaty, KAZ - 23 gol x 1,0)

8) 22: Mauro Icardi (Inter, ITA - 11 gol x 2,0)

8) 22: Paulo Dybala (Juventus, ITA - 11 gol x 2,0)

8) 22: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 11 gol x 2,0)