In classifica comanda Salah, ma secondo i bookmaker la sfida per la Scarpa d’Oro è un affare tra Leo Messi, Ciro Immobile ed Edinson Cavani. Il numero 10 del Barcellona (25 gol e 50 punti in graduatoria) è il numero uno nelle scommesse sul miglior bomber in Europa, pur essendo dietro all’egiziano, che comanda con le sue 28 reti in Premier e un bottino di 56 punti. Sul tabellone Snai la volata di Messi è data a 3,00, ma oltre alla concorrenza di Salah, l’argentino dovrà battere quella di Immobile e Cavani, che stanno viaggiando ai suoi stessi ritmi: entrambi hanno segnato 24 reti nei rispettivi campionati e condividono la quota da “sfidanti”, dati a 4,50 per la conquista del riconoscimento. A 24 gol c’è un altro attaccante della Premier, Harry Kane, ma su di lui i bookmaker nutrono qualche dubbio, tant’è che lo danno a ben 25 volte la posta. Nella top ten della Scarpa d’Oro, dopo il poker rifilato alla Sampdoria, è entrato anche Mauro Icardi: ottavo in classifica, l’argentino dell’Inter è dato a 12 contro 1, subito dietro Cristiano Ronaldo, su cui si punta a 10,00. In lizza, sempre dalla Serie A, anche Dries Mertens e Paulo Dybala, ma troppo distanti dalla vetta della classifica (17 gol a testa e 34 punti) e dati a 250,00. Quanto a Salah, il suo nome non è presente direttamente nella lista delle scommesse, ma è inserito nella categoria “altro” (data a 2,25) dove trova spazio anche Jonas del Benfica, calciatore che ha segnato di più in assoluto (31 gol) ma è penalizzato dal minor coefficiente di calcolo assegnato al suo campionato.