Attraverso i propri canali ufficiali, lo Schalke 04 comunica che il calciatore Max Meyer, che a giugno lascerà la squadra a parametro zero e che nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista dai contenuti molto polemici, non parteciperà più alle sedute di allenamento nè alle partite della prima squadra.





