Come riportato dal Sun Arsenal e Liverpool sono pronte a battagliare con Roma e Milan per Max Meyer, trequartista dello Schalke in scadenza di contratto. Il ds del club tedesco Christian Heidel ha ammesso che il nazionale non rimarrà a Gelsenkirchen. Queste le sue parole, che aprono la caccia al giocatore: "Al momento crediamo che Max lascerà il club in estate".