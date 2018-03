Klaas-Jan Huntelaar, attaccante dell'Ajax, parla a Sport Bild: "Allo Schalke non mi sentivo più bene. Era tempo di cambiare e fare qualcosa di nuovo. Tuttavia, mi è dispiaciuti, lo Schalke faceva parte della mia vita, è il mio club all'estero. L'Ajax è stato il mio club da quando ero ragazzino. Ad Amsterdam si gioca il calcio che voglio giocare. Giochiamo all'attacco, con due attaccanti, Kluivert a sinistra e Neres a destra. Lo Schalke è un club enorme. Può ottenere grandi giocatori, come poteva farlo in passato. Ci sono molti giocatori importanti che vogliono indossare quella maglia".



Lo Schalke ora è secondo, ma critica l'allenatore Domenico Tedesco: "Ho sempre detto che voglio giocare un calcio attraente e offensivo. E' il più bello, proprio come facevamo con Farfan, Draxler, Raul, giocavo con persone davvero fantastiche".