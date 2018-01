Lo Schalke 04 smentisce le voci sull’accordo raggiunto tra Leon Goretzka e il Bayern Monaco. Il direttore sportivo della società di Gelsenkirchen, Christian Heidel, ha dichiarato a Sport1: “Leon non ci ha informati di voler cambiare e io mi fido sia di lui che del suo procuratore, con il quale ho parlato ieri”. Smentite al momento le indiscrezioni di Marca e la Bild secondo cui l’accordo sia totale tra le parti, ma Goretzka è sempre più vicino a dire addio allo Schalke. Per il momento il club non si sbilancia, ma per l’intesa può essere questione di ore.



BAYERN A UN PASSO - Nonostante la smentita di rito del procuratore del giocatore, Jörg Neubauer, “una volta che la decisione di Leon sarà stata presa, io e il calciatore prima di tutto informeremo lo Schalke”, il centrocampista classe 1995 è a un passo dal trasferimento in Baviera. Il Bayern sembra infatti abbia battuto la concorrenza di Liverpool, Real Madrid e Barcellona per assicurarsi la firma di Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Bochum e approdato allo Schalke 04 nel 2013, ha rifiutato le numerose offerte di rinnovo della squadra tedesca con l’obiettivo di andare via a scadenza del contratto la prossima estate, quando approderà in Baviera. Goretzka a giugno si libererà a parametro zero, ma non lascerà la Germania: il sorpasso sui Reds è avvenuto. Nonostante le smentite, le parti sono molto vicine.