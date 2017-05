Dopo le semifinali di andata di Champions ed Europa League tornano le partite dei maggiori campionati europei e non solo. E

Dalla redazione di

Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi

alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, che puntano sulla lotta per un posto Champions in Premier League e nella lotta Europa League in Serie A guardando però anche al super-derby della Mole fra Juventus e Torino.

Seattle Sounders-Toronto FC X (3.40)

Vicenza-Ternana 1 (2.10)

Juventus-Torino X2 (2.50)

Frosinone-Trapani 1 (1.72)

Swansea-Everton 2 (2.55)

Hull City-Sunderland 1 (1.45)

Arsenal-Manchester United 2 (3.80)

Liverpool-Southampton 1 (1.58)

Milan-Roma 1 (3.20)

Sassuolo-Fiorentina 2 (2.20)

Genoa-Inter 2 (1.72)

Marsiglia-Nizza X (3.60)

consigliano