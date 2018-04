Chiusa la tre giorni di Champions ed Europa League che non ha sorriso alla Roma, unica italiana rimasta in corsa nelle semifinali dei due tornei, tornano le gare del weekend con Serie A e Serie B in primissimo piano assieme agli altri campionati europei.



E con il weekend calcistico torna anche il consueto appuntamento con la Schedina di CM. Dalla redazione di Calciomercato.com , Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti.



Ecco i consigli nel nostro video