Everton-Bournemouth 1 (1.72)

Southampton-West Ham 1 (1.75)

Watford-Burnley 1 (2.00)

Colonia-Wolfsburg X (3.30)

Borussia Dortmund-RB Lipsi 1 (1.75)

Hoffenheim-Mainz X (3.50)

Milan-Sampdoria 1 (1.55)

Chievo-Udinese 1 (2.30)

Genoa-Sassuolo 1 (2.00)

Empoli-Torino 2 (2.20)

Juventus-Inter X2 (2.20)

Leicester-Manchester United X (3.45)

Torna il weekend della Serie A e dei più importanti campionati europei eDalla redazione diAlessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, che puntano molto sulle gare di Premier League, Bundesliga, ma soprattutto sulla Serie A con il Milan impegnato contro la Sampdoria e soprattutto il big match Juventus-Inter dello Stadium. Le quote sono offerte da BWIN, scopri la promozione in corso e giocale ora!