Siamo alla svolta della Coppa Italia. Lazio e Milan ci sono già da una parte, di qua invece si gioca Napoli-Atalanta e il giorno dopo il derby torinese. Per raggiungere l'altra semifinale. Al San Paolo scendono in campo Gasp e la sua banda che l'unico piede in fallo l'ha messo con il Cagliari, l'ultima di campionato. Giocano molto ma molto bene e possono far paura anche alla capolista. Che deve andarci guardando dove mette i piedi. Può essere una bella strada la X del primo tempo. La Premier è sempre in campo, ancora di più durante le feste.



Due gli handicap della serata, il Tottenham e il City. Ci stanno e bene. Cosi' come la X tra West Ham e West Bromwich. Che, in fin dei conti, l'ultima contro l'Arsenal non l'ha voluta perdere battendo la coda come fa il pesce ferito.



PS. Una quaternetta da oltre 21 volte la posta sembra poco?



I CONSIGLI DI MARTEDI'

Napoli-Atalanta X primo tempo (quota 2.45)

Swansea-Tottenham 2/handicap (1.85)

Manchester City-Watford 1/handicap (1.45)

West Ham-West Bromwich X (3.25)

La quaterna vale 21.3 volte (!) la posta



@calcioepepe