Dopo la tre giorni europea che ha chiuso gli ottavi di finale di Champions ed Europa League torna il weekend della Serie A e dei più importanti campionati europei. E

Dalla redazione di

Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi

alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, che puntano sul Chelsea di Conte e su i big match di Bayer Monaco e Atletico Madrid. Tanta Serie B, ma soprattutto la pioggia di gol nei due anticipi di Serie A che vedranno impegnata l'Inter in trasferta contro il Torino e il Milan in casa con il Genoa.

Torino-Inter Over 2.5 nel 2° tempo (3.10)

Milan-Genoa Over 1.5 nel 2° tempo (1.90)

Pisa-Latina 1 (2.00)

Pro Vercelli-Verona 2 (2.25)

Trapani-Bari 2 (3.10)

Stoke-Chelsea 2 (1.58)

Bologna-Chievo 1 (2.35)

Manchester City-Liverpool 1 (1.95)

Tottenham-Southampton Over 3.5 (3.00)

B. Monchengladbach-B. Monaco No gol (2.00)

Atletico Madrid-Siviglia 1 nel 1° tempo (2.25)

Cesena-Ternana Gol (2.05)

consigliano