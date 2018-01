In Serie A ha indossato, tra le altre, le maglie di Brescia, Lazio e Genoa. Francelino Matuzalem a 37 anni non ha appeso le scarpe al chiodo e gioca in Serie D, al Monterosi. Animo spesso caldo, con la sua ultima squadra è stato espulso per uno schiaffo alla mano all'arbitro, seguito da delle offese, nel derby contro il Flaminia Civita Castellana. 12 giornate per l'ex biancoceleste.