Altro infortunio muscolare per Patrick Schick che non potrà prendere parte alla prossima sfida della Roma contro il Benevento. L'attaccante ceco continua ad essere alle prese con difficoltà atletiche e, dopo i 15 minuti giocati contro il Verona, ha subito una piccola ricaduta ai flessori della coscia che già lo avevano bloccato per le gare contro la Sampdoria (poi rinviata) e contro l'Atletico Madrid.



L'ironia del web non si è fatta attendere e, come al solito, sono stati tanti i messaggi e gli sfottò postati su i social network. Fotomontaggi, meme, commenti di tifosi di Inter e Juve, le società che più hanno trattato Schick la scorsa estate, ma anche degli stessi giallorossi che vedono in Schick il nuovo-Pato. Da "pacco fragile" a "pronto per il torneo di tressette" ecco nella nostra gallery i post più divertenti.