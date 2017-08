Dopo il superamento, senza intoppi, dei controlli medici ai quali si era sottoposto ieri a Milano, Patrick Schick torna a tutti gli effetti un giocatore a disposizione della Sampdoria. Il centravanti ceco ha infatti ottenuto anche l'idoneità sportiva, l'ultimo passaggio per il suo pieno recupero dopo la leggera aritmia cardiaca riscontrata nel corso delle visite mediche svolte per la Juventus e che avevano fatto naufragare il trasferimento in bianconero.



IL CASO DEI NUMERI - Da domani, Schick potrà tornare ad allenarsi regolarmente agli ordini di Giampaolo, ma la sua permanenza futura alla Sampdoria resta fortemente in bilico, con l'Inter che conta di trovare un accordo definitivo col giocatore dopo aver impostato quello col club di Massimo Ferrero. La società blucerchiata ha infatti comunicato oggi i numeri di maglia per la stagione alle porte e non figura nell'elenco proprio quello di Schick (anche se i liguri si sono affrettati a chiarire che questa lista farebbe riferimento solo alla Coppa Italia), che potrebbe dunque partire prima della chiusura del mercato. L'incontro nella serata di ieri tra Sabatini, Ausilio e Spalletti da una parte e Pradè e Pavel Paska, agente dell'attaccante, dall'altra è servito per blindare l'intesa sulle cifre con la Samp, che incasserebbe circa 30.5 milioni di euro e convincere definitivamente l'entourage di Schick, che si è lasciato totalmente alle spalle la Juve nonostante l'ottimo rapporto col vice-presidente bianconero Nedved.