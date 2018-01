Nonostante il momento no della Roma, arrivano buone notizie almeno dall'infermeria per Eusebio Di Francesco e la società giallorossa. Ufficialmente era già tornato da tempo a disposizione, ma Patrik Schick oggi si può considerare ufficialmente guarito dal problema al cuore.



L’attaccante ceco si è sottoposto oggi a nuovi controlli cardiologici che hanno confermato l’idoneità sportiva per la stagione in corso. Almeno dal punto di vista sanitario i problemi che avevano fatto saltare il suo trasferimento alla Juve sono ormai alle spalle.