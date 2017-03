L'edizione odierna de "Il Secolo XIX parla di Patrik Schick e spiega come le parole dell’attaccante blucerchiato, che si è tolto dal mercato, abbiano fatto molto piacere ai tifosi liguri, che però rimangono consci di poterlo perdere a fronte di una grande offerta.



“Parole che fanno piacere, ma che non cambiano il fatto che non sarà facile trattenerlo a Genova. L’Inter ha come noto già incontrato il suo agente Pavel Paska, un’istituzione in Repubblica Ceca. Questo ha fatto sì che Ferrero, cautelativamente, nei giorno scorsi abbia detto di voler alzare la clausola a 40 milioni, cosa che la Samp, però, non ha ancora fatto. Un modo per provare ad alzare il prezzo soprattutto alla luce delle cifre pagate in Premier e in Liga per giocatori della stessa leva. Esempi? Gabigol pagato 30 milioni dall’Inter, Martial 80 dal Manchester United, Sané 40 dal Manchester City, Draxler 46 dal PSG e per non citare poi Pogba pagato 105 dal Manchester United. Va da sé che un ragazzo che guadagna meno di 400.000 euro e gioca in un club italiano di seconda fascia, difficilmente potrebbe restare indifferente alla prospettiva di trasferirsi in un club di prima fascia, magari in un top club europeo, quadruplicando il suo ingaggio”.