L'Inter ha fretta, vuole Patrik Schick. Prima possibile, per anticipare la concorrenza e perché il pallino della dirigenza nerazzurra adesso può avvicinarsi davvero in maniera concreta. L'idoneità sportiva è arrivata, oggi Patrik torna ad allenarsi regolarmente e i problemi al cuore sono già un lontano, brutto ricordo. Ecco perché l'Inter si è mossa immediatamente con la Sampdoria prima, con l'entourage di Schick poi; la cena di mercoledì sera ha visto gli Stati Generali nerazzurri protagonisti, da Spalletti ad Ausilio, Gardini, Sabatini raggiunti anche da Paska e Satin, agenti dell'attaccante blucerchiato.



PATRIK GRADISCE - Il gradimento di Schick all'Inter è totale, adesso sì. Le sensazioni sono più che positive e non era scontato, bisognerà trasformare tutto in un accordo economico da 5 anni di contratto; soprattutto, Suning è pronta a dare il via libera a questo tipo di operazione. E la Samp? Adesso Ferrero ha il pallino in mano: l'intesa con l'Inter attorno ai 30 milioni (da definire, tra bonus e pagamenti pluriennali) è impostata, ma il presidente sa che con l'ok dei medici alle condizioni fisiche di Schick possono arrivare altre offerte.



FORCING MONACO - Ad inserirsi presto può essere il Monaco. Con Mbappé in uscita, la dirigenza monegasca sta pensando seriamente a Schick come opportunità in attacco: non c'è ancora un'offerta, ma il Monaco ha preso informazioni e sarebbe occasione ideale per la Sampdoria che spera nell'asta con l'Inter. Bisognerà capire poi le strategie definitive del dopo-Mbappé, servirà pazienza e serviranno accordi totali, il rischio è di perderlo come qualche mese fa vista la concorrenza e la disponibilità economica del Monaco con le cessioni di questa estate, da Bernardo Silva a Mendy fino a Bakayoko e potenzialmente Mbappé. L'Inter lo sa bene e per questo corre ha fretta. Presto sarà l'ora di stringere...