Si dice che Walter Sabatini fosse arrivato primo anche su di lui. Ma per ragioni di bilancio l'investimento sarebbe stato eccessivo in quel momento per la sua Roma, così la Sampdoria ne approfitta e chiude. Rimpianti da una parte, sogni dall'altra: l'oro di Genova si chiama Patrik Schick, talento allo stato puro mescolato a una struttura fisica imponente che ne fanno un modello di attaccante raro. E la perla regalata a Marassi contro il Crotone completa il biglietto da visita di un gioiello che ha compiuto da poco 21 anni, si ritrova con gli occhi di mezza Italia (anche Europa) addosso e incanta il popolo della Samp. Brava a crederci, prenderlo, lanciarlo, coccolarlo.



C'E' L'INCONTRO - Proprio in queste ore è previsto un nuovo incontro tra l'agente di Schick e la dirigenza blucerchiata con Ferrero presente, un confronto decisivo per portarsi avanti sul discorso ritocco del contratto. Solo un anno dopo, Schick vale almeno 6 volte di più rispetto ai 4 milioni investiti per prenderlo dallo Sparta Praga; il suo ingaggio potrà essere rivisto, ma soprattutto la Sampdoria punta a cambiare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro inserita nel suo contratto. Un passaggio fondamentale per evitare di perderlo subito e forse per una cifra oggi giusta... ma domani chissà, vista l'attenzione di tantissimi club su questo talento assoluto.



INTER, JUVE, PREMIER - Se si trovasse l'accordo per alzare la clausola rescissoria e provare a trattenere Patrik per un altro anno, così da farne alzare ulteriormente il valore dopo un'altra stagione intera ma da titolare a Genova, può arrivare un segnale di allerta per l'Inter. Che sta lavorando da tempo al suo acquisto, rapporti ottimi con la Samp e tentativo di prenotarlo anche per il 2018/2019 pur di anticipare la concorrenza, Ausilio ha avuto più di due incontri con i colleghi blucerchiati. Ma l'intesa ancora non c'è e la Sampdoria adesso può cambiare lo scenario. Anche perché la Juventus spinge e si è inserita con forza, Schick merita un sondaggio concreto che i bianconeri hanno già fatto, non una semplice manovra di disturbo. La sfida è aperta, il vantaggio dell'Inter va concretizzato e un cambio di contratto potrebbe ulteriormente azzerare le distanze. Discorso valido anche per l'estero, dove il Tottenham, l'Atlético Madrid e l'Arsenal si sono attivate. Sperando di vedere questo prospetto di enorme qualità ancora in Serie A.