Il futuro di Patrik Schick continua a tenere banco in casa Sampdoria ma non solo. Juve e Inter sono sempre interessate all’attaccante ceco e con un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, Daniele Venetucci, uno dei più cari amici di Schick in Italia, ha parlato del futuro del blucerchiato: "Sono stato da lui domenica scorsa, a Praga, ma già il mese prima l’avevo raggiunto in Polonia durante l’Europeo”, ha dichiarato Venetucci. “Devo dire che l’ho trovato benissimo. Era sereno, ci siamo divertiti e non vede l’ora di tornare a giocare. Patrik alla Samp è stato benissimo. E non è assolutamente detto che non possa rimanerci ancora. Ho scoperto un ragazzo semplice, educato, umile. E lo è con tutti, non solo con me. E poi è rimasto lo stesso: i tanti gol segnati non lo hanno cambiato. A brevissimo Patrik sarà a Genova e poi si vedrà. Posso dirvi che sulla sua salute è tranquillo: è sanissimo. E non ce l’ha con la Juve, ora pensa solo al futuro. Potrebbe ancora essere blucerchiato? Ne sarei felicissimo, ovviamente. Secondo me lui sa che alla Samp può diventare ancora più forte ma la scelta dipende da tante cose e non solo da lui. Di sicuro, ovunque andrà,non mi “tradirà” con un altro barbiere. Anche perché ho già il taglio per l’anno prossimo: capelli rasati di lato e più lunghi al centro, tirati all’indietro. Ai gol, invece, ci penserà lui, come sempre...".