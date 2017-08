FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

L'Inter vuole stringere i tempi per, ma deve fare i conti con la. L'attaccante ceco è un pallino del direttore sportivo giallorosso Monchi, da tempo sulle sue tracce. A fare il punto sul futuro del giocatore è, presidente della Sampdoria, a Pagine Romaniste. Queste le sue dichiarazioni:. Offerta ufficiale della Roma? Chiedete ai giallorossi. Sanno cosa fare quando vogliono un giocatore".- Tramontato l'interesse della Juventus,. Ieri c'è stato un: l'Inter vorrebbe cambiare la formula del trasferimento, non più a titolo definitivo, ma in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Le due società sono al lavoro per trovare l'intesa, ma la Roma è alla finestra e pronta ad avanzare la propria offerta. La Sampdoria, però, prima di cedere Schick vuole trovareun sostituto all'altezza. Ieri Ferrero a Premium Sport ha dichiarato: "Schick si sta allenando, è un nostro giocatore. Poi vediamo se vorrà andare via o qualcuno lo prenderà, tanti denari dovrà portar...Tante squadre ce l'hanno chiesto, vedremo dove potrà andare. Andrà nella squadra migliore per lui. Non è escluso che rimanga? No, assolutamente. Se dovesse restare, sarebbe l'acquisto dell'estate".