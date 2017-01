Morgan Schneiderlin è il nome più caldo per il mercato in uscita del Manchester United; il giocatore non sta trovando spazio con Mourinho e lo stesso Special One ha aperto ad una sua cessione. I Red Devils hanno già rifiutato un'offerta da 18 milioni di sterline del West Bromwich, poiché lo valutano 24 milioni. Ora, stando a quanto riportato dal Sun, oltre a Wba ed Everton si è unito alla corsa a Scheniderlin anche l'Olympique Marsiglia, destinazione preferita dallo United che vorrebbe cedere il giocatore all'estero.