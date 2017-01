Morgan Schneiderlin ha parlato a Sky Sports della sua decisione di lasciare il Manchester United per trasferirsi all'Everton: ''Quando mi sono trovato a dover scegliere sapevo che sarebbe stata una decisione importante. C'erano molti club interessati; ho parlato con diversi allenatori ma quando ho saputo che c'era l'Everton non ho avuto dubbi. La decisione è stata facile; bisogna essere sicuri nella vita e io voglio giocare: questa è la cosa più importante. Non sono il tipo di giocatore che sta in panchina ed è felice; quando ho capito di non essere né la prima, né la seconda scelta sono andato da Mourinho e gli ho detto che volevo andarmene, lui per fortuna ha capito le mie esigenze''.