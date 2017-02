Paul Scholes, ex giocatore del Manchester United, ha parlato a Kicker delle voci di mercato che vorrebbero i Red Devils pronti a dare l'assalto ad Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid: ''Allo United c'è sempre molta pressione, bisogna sempre vincere Premier o Champions, e per i giovani non è facile. Griezmann è uno di quei giocatori che gioca al livello necessario per stare ad Old Trafford, perché non dovremmo provare a convincerlo prima degli altri?''.