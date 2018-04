Juve e Napoli si sfidano domenica sera all’Allianz Stadium nel match scudetto. A livello di scommesse sportive la Juve è favorita visto che Snai segna in lavagna il successo dei bianconeri a 2,10, mentre il Napoli è dato a 3,90. Il pari paga più di tre volte la giocata (3,30 per l’esattezza).



ALTRE QUOTE E MARCATORI – L’under è dato a 1,75 contro il 2,00 dell'Over. Il Goal è a 1,77, il No Goal 1,95. Lo 0-0 si gioca a 8,75. La rete di Hamsik paga invece 5,50. Come riporta l’Ansa, sui bianconeri punta uno scommettitore su due (51%), ma il 36% vede azzurro e il pari raccoglie il restante 13%.