Il tabù Stadium pesa come un macigno nelle giocate sul big match della Serie A. Sabato c’è Juve-Roma: i giallorossi sono sempre usciti sconfitti dalla nuova casa dei bianconeri, sette ko in altrettanti match. E nemmeno il fatto che quest’anno siano ancora imbattuti in trasferta sposta le convinzioni degli scommettitori: secondo i dati Microgame in pochissimi hanno dato fiducia alla squadra di Di Francesco. Solo il 4% delle puntate si è indirizzato sul 2. Del resto anche i quotisti reputano difficile che i giallorossi possano invertire il trend: il colpo a Torino viaggia a 4,50, alta anche la proposta sul pareggio a 3,55. I bianconeri, nettamente favoriti a 1,82, hanno fatto il pieno di scommesse: come riporta Agipronews, l’88% ha scelto l’1. Per la cronaca, l’ultimo successo esterno della Roma con la Juve, in campionato, risale a gennaio del 2010. Allora – la partita si giocò all’Olimpico di Torino – finì 2-1 per i giallorossi, risultato che replicato sabato pagherebbe 14,50. L’equilibrio, invece, è massimo nelle giocate sulle marcature, ed è normale che sia così, viste le statistiche: la Juventus ha il miglior attacco del campionato (44 gol segnati), la Roma è la miglior difesa (10 reti al passivo, di cui solo tre subite fuori casa). I quotisti privilegiano leggermente l’Over (almeno tre gol complessivi), dato a 1,85, mentre si punta a 1,90 sull’Under.