Se non è una legge poco ci manca. Quando il Genoa entra in campo due volte su tre i primi 45' di gioco terminano senza reti.



Può sembrare assurdo ma in effetti la statistica che riguarda le partite giocate in questo campionato dal Grifone parla chiaro. Nelle 31 gare fin qui disputate dai rossoblù, in ben 19 occasioni il punteggio all'intervallo era ancora quello iniziale.



Una caratteristica che però non sempre viene confermata anche al triplice fischio, dal momento che le gare a reti bianche concluse dal Genoa sono state soltanto cinque, comunque più di tutte le altre squadre di A.



Un dato anomalo che sicuramente non sarà sfuggito agli scommettitori più attenti.