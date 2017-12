"Allegri è un allenatore di uomini e partite, usa il vantaggio che ha, venti titolari, tutti di livello europeo". Mario Sconcerti, dal Corriere della Sera, dice la sua sull'allenatore della Juventus: "È altrettanto veloce ma aritmico, procede a sbalzi. Allegri fa quel che serve di volta in volta, ogni minuto della partita. Sarri prevede, costruisce qualcosa che lo prescinda. Per questo fa poche sostituzioni. Non ha voglia di intervenire su ciò che è già compiuto. Allegri ama cercare la sorpresa. E ama la forza. L’Invenzione di Mandzukic è del gennaio scorso. Serviva per recuperare la potenza persa quando gli hanno venduto Pogba. È questa varianza di scopi che rende le idee di Allegri quasi incomprensibili. È spesso un metro davanti agli avversari. Ora per esempio nella sua fantasia c’è l’eccesso di Dybala. Non sa dove metterlo perché ha capito che la Juve non può giocare con due centrocampisti soltanto. La scelta finale è fra due soluzioni. O Dybala al posto di Pjanic o al posto di Mandukic. Messo così il dubbio non è peregrino. È semplicemente un lusso straordinario che nessun altro si può permettere".