"Mi è sembrata una partita usuale della Juve". Non è sorpreso Mario Sconcerti, lo racconta a RMC Sport, dopo la sfida con la Spal: "Una solita Juve che ha tirato poco in porta ed è andata con un'andatura blanda. E' stata una Juve bloccata che non è mai andata sopra ritmo per forzare la partita. La differenza dalle altre volte è che i bianconeri non hanno trovato il gol".