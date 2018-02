Mario Sconcerti parla di Federico Bernardeschi ai microfoni di Rai Sport. Il numero 33 bianconero è stato decisivo nel derby di Torino con l’assist per il gol vittoria di Alex Sandro. "Il numero 33 deve acquistare continuità in campo durante la partita per più minuti; è uno dei migliori in Italia, non spreca palloni e fa molto comodo alla Juve. In casa bianconera, dopo Douglas Costa, l’ex viola è colui che ha più facilità nel saltare l’uomo", ha dichiarato l’opinionista della Rai e de Il Corriere della Sera.