"La squadra si è ritrovata come gioco e compattezza quando il suo capitano era in tribuna". Così Mario Sconcerti sul Corriere della Sera a proposito di Leonardo Bonucci e la sua crisi: "È difficile dire sia una conseguenza diretta, ma è altrettanto difficile pensare che sia un caso. La mancanza di saldatura tra Bonucci e la squadra era nell’aria, né si può pensare che la soluzione sia escludere il capitano. Ma è uno spunto serio di riflessione. Dal punto di vista tecnico Bonucci non può essere un problema. Ha giocato 300 partite nella Juve, sappiamo chi è e cosa vale, esattamente. I fondamentali non cambiano, cambia semmai la mente di chi li usa. Non esiste uno stretto lato tecnico che non coinvolga uno stretto lato psicologico. Bonucci adesso è un emigrante, sa cosa ha lasciato, non capisce cosa sta trovando. Pensa troppo mentre gioca, non è libero. Quello che si vede è la mancanza di sicurezza che lo porta all’errore. La prima dote nel suo ruolo è il senso del tempo, questo Bonucci l’ha perso. Non c’è nemmeno una grande intesa con Musacchio, che è un altro ottimo difensore, ma di forte personalità, mentre accanto a Bonucci è meglio mettere un calmo come Chiellini, che sappia ubbidire".