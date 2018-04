"C'è un acquisto che non capisco". Così Mario Sconcerti a RMC Sport sull'affare Schick: "Per me resta un affare incomprensibile perché lo disse per primo Giampaolo della Samp, Schick non è né un'ala né un centravanti. Quindi non c'è dubbio che Dzeko in questa Roma sia un calciatore insostituibile".