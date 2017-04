Dalle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti mette a confronto José Mourinho e Antonio Conte.



“In questo momento e al di là dei risultati di giornata, dovessi scegliere tra Conte e Mourinho, prenderei senz’altro Conte. È più completo di Mourinho, più affidabile, decisamente preferibile. Ha però ancora vinto meno e ogni vittoria costa a Conte il doppio di quanti costi a Mourinho. Conte è un permaloso che ci cade addosso, soffre di tutto, Mourinho no, trova subito le colpe degli altri. Conte è una candela accesa da due parti, durerà di meno perché non ha difese. Mourinho vive della sua contro-energia, sarà eterno. Caratterialmente sono simili, entrambe vicini al fanatismo del mestiere. Conte è capace di mandarti cento righe di messaggino telefonico perché ha trovato due righe non capite in un commento. Mourinho è rancoroso, ha bisogno di un nemico per rendere al massimo. È sempre in cerca di una prova di forza, con la società, la squadra, un giocatore, un giornalista, meno con se stesso. Tutti e due, essendo eccessivi, danno il massimo, quindi si assolvono per principio".