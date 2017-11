Intervenuto negli studi di 90esimo minuto l'editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha commentato così la sconfitta subita dalla Juve contro la Sampdoria attaccando Allegri: "Allegri ha due tipi di commenti: quando la Juve vince, mette in risalto gli errori della gara; quando i bianconeri subiscono e perdono, accentua i meriti della squadra. In realtà la Juve è il più grosso progetto di squadra ma non si riesce a vedere un sentiero tracciato. Troppi cambiamenti; se lasci Dybala fuori non ti puoi meravigliare se perdi. Manca la volontà e la rabbia degli anni scorsi; questo porta una mancanza d'ordine ed una discreta confusione".