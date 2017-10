Mario Sconcerti, giornalista di Raisport e de Il Corriere della Sera ha scritto oggi il proprio editoriale di analisi sul quotidiano, in particolare parlando di Douglas Costa: "Lo scopo di Douglas Costa è proprio quello realizzatosi ieri allo Stadium: un dribbling, una finta, un cross. La conseguenza è un gol che decide la partita e forse la qualificazione. E' un errore di equilibrio Costa, non sa giocare a calcio, sa però scattare più degli altri [...] In Champions sono quelli che decidono quando la gente se ne sta già andando. Non è stata una grande Juve. Sempre un poì confusionaria, sempre senza Dybala e Higuain, sempre un po' sulle gambe, ma conta il risultato e la voglia che la Juve ha avuto di inseguirlo [...] La Juve ha rischiato, ma ha vinto meritatamente. Resiste il mito di Mandzukic, uno dei giocatori simbolo del calcio attuale, grande forza e sprazzi tecnici altissimi così abituali da venire sottovalutati [...] capire cosa stia succedendo a Dybala e Higuain è una necessità. Così è una Juve da continuo miracolo, non una squadra del destino".