L'editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Radio Marte eliminando l'Inter dalla corsa: "Sarà prevalentemente una corsa a due tra Juve e Napoli, con i bianconeri che restano gli antagonisti principali della squadra di Sarri. Credo che l’Inter non abbia la forza necessaria per durare 38 partite. Quella di Spalletti è una bella squadra ma perderà punti negli scontri diretti. E questo scudetto si deciderà con gli scontri diretti. Il Napoli deve vincere assolutamente contro il Chievo. In questo fine settimana prevedo tutte vittorie per le big del nostro campionato".