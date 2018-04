Mario Sconcerti dalle colonne del Corriere della Sera parla così di Icardi: "Se togliamo le due-tre reti occasionali in un campionato, ci sono nell’Inter solo due giocatori che segnano, Icardi e Perisic. Nella Lazio, oltre i gol improvvisi, hanno segnato Immobile 27 volte, Milinkovic 8, Luis Alberto 8, Bastos, un difensore di riserva, 4, De Vrij, lo stopper, 4. Nella Roma Dzeko 14, El Shaarawy 6, Perotti 5, Pellegrini 3. Più tutti gli spiccioli. Diventa molto difficile per l’Inter essere competitiva con questi numeri, che fanno gioco e quindi punti. Se un uomo solo fa la metà dei tuoi gol non succedono mai cose importanti perché il merito è suo e questo merito costa molto alla squadra. (...) Chi ha un grande attaccante limita il gioco a servire lui. E il centravanti non si sposta dall’area perché sa che da quello viene giudicato. In mezzo al campo, fra le mezzeali e l’attaccante restano piccoli deserti, tutto si risolve nel mettergli un cross. Rafinha ha alleggerito ma non risolto il problema".



Sconcerti aggiunge: "Il punto adesso è non se l’Inter andrà in Champions, cosa fondamentale ma riduttiva, ma come può diventare definitivamente una squadra. La mia idea, che resta una proposta di riflessione, è se il rimedio non sia cambiare l’attaccante. Non per cercare chi di gol ne faccia più di Icardi, molto difficile, ma per trovarne uno che aggiunga ai suoi gol quelli degli altri. Si può anche rovesciare il discorso, mettiamo in condizione tutti gli altri di segnare di più. Ma è difficile avendo sempre un unico terminale. Da molti anni i gol di Icardi costano tantissimo all’Inter. Limitano lussuosamente il gioco, non danno altri sbocchi. Oppure mettiamogli accanto un altro grande attaccante, se lo accetta. Ma così sarà un suo continuo tripudio e una classifica magra per l’Inter. Icardi, da solo, non basta. Anzi".