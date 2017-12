L'editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha detto la sua sul derby vinto ai supplementari dal Milan contro l'Inter: "È una grande vittoria per il Milan anche se in fondo a una partita piccola. Dietro il gol di Cutrone c’è stata un’Inter modesta, pigra, pesante, ma anche un’idea di gioco e di volontà superiore. Lo spettacolo è tutto in quel gol e nella felicità che ha prodotto. Il calcio è rimasto abbastanza da un’altra parte. C’è però qualcosa di miracoloso nel risultato e nella terza sconfitta consecutiva dell’Inter. Come la volontà di ribellarsi a una modestia che è comune, ma che per una notte non vale, non conta niente. Nel poco e nella pioggia meglio il Milan, che un suo gioco facile ce l’ha. L’Inter è stata quasi sempre come monolite rugginoso, lontano da qualunque scintilla. Anche se l’occasione di Joao Mario non meritava un errore del genere. Direi che oggi, al di là del risultato, la preoccupazione vera arriva dalla stasi dell’Inter, la sua pesantezza".