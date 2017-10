Mario Sconcerti, firma del Corriere della Sera, dice la sua sull'Inter, seconda in classifica dopo la vittoria di ieri al Bentegodi di Verona contro l'Hellas: "L’Inter ha una caratteristica che la condiziona, si adatta all’avversario. Può essere un pregio se l’avversario è di lusso, lo è meno quando chi ha davanti non la vale. In sostanza gioca bene con chi gioca meglio. E il Verona non era di questa razza. Così il cammino continua, la classifica anche, la lunga catena di vittorie delle prime. Poteva essere più brillante l’Inter, ma ha segnato relativamente presto e ha impiegato appena 8 minuti per ritornare in vantaggio. Resta la grande sorpresa di questa squadra. Un anno fa aveva 14 punti, oggi più del doppio. Non è chiaro come poterla battere perché è molto vigile, reagisce, non ha paura di sporcarsi le mani in fasi confuse. In altre parole è una vincente di altri tempi, nemmeno troppo lontani, quando la partita era gestione dei dettagli. ’unico errore l’ha commesso Handanovic, se l’ha commesso. A me non sembrava rigore, Handanovic è stato scomposto ma cercava la palla non l’uomo".