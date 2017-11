Alla Domenica Sportiva, Mario Sconcerti ha punzecchiato Allegri sulla gestione dei portieri: "Faccio un esempio su questo tipo di confusione che mi sembra si sia creata: in silenzio, ma c'è un'alternanza tra Buffon e Szczesny, che non era prevista e che non c'è mai stata negli precedenti. Szczesny ha fatto 5 partite su 13, Buffon 8, non era mai successo. Se c'è un ruolo attorno a cui non si può scherzare, è quello del portiere. Mi sembra che così facendo, cercando di tenere tutti e due sulla corda, si stiano forse un po' bruciando tutti e due, e direi soprattutto Szczesny, che ha preso 5 gol nelle ultime 3 partite fatte".